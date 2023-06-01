◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンの井端監督が足を絡めた攻撃に手応えを口にした。5回無死一、二塁で源田に送りバントのサインを出し、結果的に空振り三振となったが「本番を想定した経験ができた」。1死一、二塁ではフルカウントからランエンドヒットを仕掛けた。坂本が右前に同点適時打を放ち「走らせた中で、うまく反対方向を意識してくれたの