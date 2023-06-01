後ろ盾の中国に加え、ロシアの支援も得て核戦力を増強し、米国との対話再開に持ち込む。大国の思惑を利用して生き残りを図ろうとする北朝鮮の戦略が一層鮮明になったと言える。北朝鮮で朝鮮労働党の党大会が５年ぶりに開催され、金正恩氏が最高指導者の党総書記に再任された。核を中枢とする戦争抑止力を向上させたことや、経済成長を実現したことなどが理由という。金氏は党大会で、「核保有こそが帝国主義的な侵略の野望