経済成長と財政健全化を両立させる重要性が一段と高まっている。高市政権は、新たな財政目標について、市場からの信認を得られる内容にしなければならない。高市首相は、「責任ある積極財政」を進めていくにあたり、現行の財政目標を見直す方針だ。歴代政権は２００２年以降、国と地方の基礎的財政収支（ＰＢ）を黒字化する目標を掲げてきた。ＰＢは、借金に頼らずに政策に使う経費をどれだけ税収などで賄えているかを示す指