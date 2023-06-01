◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の中日戦（バンテリンドーム）に7―3で勝利し、壮行試合を全て終えた。「5番・右翼」で先発した阪神・森下翔太外野手（25）が2回先頭で新設の「ホームランウイング」第1号となる左越えソロ。壮行試合4試合目で2