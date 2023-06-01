いじめの被害を訴えている大阪府内の私立高校の男子生徒（１７）が、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」で第三者委員会が調査中なのに３月末で学校を除籍処分にされるのは不当だとして、同校の運営法人に処分の差し止めを求める仮処分を大阪地裁堺支部に申し立てていることがわかった。男子生徒側が明らかにした。申立書によると、男子生徒は２０２４年度、中高一貫の中学校から内部進学。複数の同級生から、体をつねら