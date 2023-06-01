◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）先発した侍ジャパンの日本ハム・伊藤は3回3安打2失点、2奪三振だった。初回に最速150キロを計測も、2連打の後に細川の右犠飛で失点。3回先頭・辻本にも左越えソロを浴び「1球が命取りになる。悪いところがしっかり出たので細かい調整が必要」と振り返った。本番では第2先発も含めてさまざまな起用法が想定され「コンディシ