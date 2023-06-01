中道改革連合は２８日、惨敗した衆院選の落選者を対象とした意見聴取をオンライン形式で行った。結党経緯や比例名簿の扱いを巡り、前執行部に詳しい説明を求める声が相次ぎ、分党を促す意見も出た。現執行部は３月にも衆院選総括のたたき台を取りまとめる考えだが、不満が渦巻いており、難航も予想される。新旧の執行部側は党本部で対応した。公開された冒頭あいさつで小川代表は「皆さんの胸中に様々な思いがあると拝察してい