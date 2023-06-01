◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）WBCで連覇を目指す侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の中日戦に7―3で逆転勝ちし、壮行試合を全て終えた。正二塁手として期待されるDeNAの牧秀悟内野手（27）が初回に左越えの先制ソロを放ち、中大の2学年後輩にあたる森下翔太外野手（25）とのアベック弾で打線を活気づけた。1日には大阪へ移動。2日から