自民党の支持率が回復基調となっている。衆院選後に行った読売新聞社の全国世論調査では３年４か月ぶりに４割台を記録した。党勢低迷の要因となった派閥の政治資金規正法違反事件が発覚する前の水準で、高市内閣の高支持率が党にも波及し始めている。読売新聞社が２月１８〜１９日に行った緊急全国世論調査では、自民の政党支持率は４３％に上った。同月９〜１０日調査では４０％だった。自民支持率が４０％台に乗るのは岸田内