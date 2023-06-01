◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）「9番・捕手」で先発した坂本が攻守で奮闘した。伊藤、隅田、北山を6回までリード。要所を締めて3失点で耐え、扇の要としての存在感を示した。猛虎が誇る「頭脳」は、日の丸を背負っても明晰（めいせき）なままだった。シーズンでの対戦すら限られてきたパ・リーグの3投手。それぞれ持ち味が違う面々とも密にコミュニケーショ