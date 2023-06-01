タレントの平愛梨（４１）が２８日、都内で行われた映画「ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」公開記念舞台あいさつに、お笑いコンビ・アルコ＆ピースらと出席した。宣伝アンバサダーと声優を務めた平は「息子の友達が、私とドラえもんが共演しているのをテレビで見て『ママのことすごいって言ってたよ！』って教えてくれて喜んでいた」と笑顔。しかし、次の質問でＭＣから声をかけられるも平は気付かず、会場は静まり返った