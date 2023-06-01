◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンの広島の小園は、広島時代の鈴木にペンで落書きされた模様を記念にかたどった、ド派手なアイブラックで途中出場してマルチ安打した。同点に追いついた5回、なお1死一、三塁から中前適時打。決勝点をもたらした。「チャンスで自分の仕事ができた。他の（大リーガー）選手も合流するので、しっかり準備したい」。実