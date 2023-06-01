人の生活圏へのクマの出没が冬眠時期を迎えても続いている。今年に入っても人身被害や建物に侵入する事案が発生。昨年１１、１２月の出没件数は、過去最多だった２０２３年の２〜３倍に上った。専門家は人里に食べ物があることを学習したクマが冬眠せず居座っている可能性があるとみており、自治体などが警戒を強めている。（児玉森生）岩手県花巻市で先月１３日、体長１・２メートルのクマが住宅敷地内の農機具小屋に入り込ん