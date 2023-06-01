【ドバイ＝吉形祐司、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによる軍事攻撃を受けたイランの首都テヘランは２月２８日、爆撃音が鳴り響き、市内は混乱に包まれた。「ものすごいジェット音だ。聞こえるか」イスラエルによる攻撃が始まる直前の２８日午前９時４０分（現地時間）頃、テヘランの本紙スタッフから、通信アプリに突然、メッセージが入った。３度の爆発音が起きたのはその直後だった。「テヘランの爆発音は続い