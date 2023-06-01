プロゴルファーの西村優菜（２５）＝スターツ＝が２８日、大阪市の住友生命保険相互会社で、「西村優菜ＢｉｒｄｉｅＤｏｎａｔｉｏｎｆｏｒＦｕｔｕｒｅＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ住友生命」として、昨年のバーディー数などによって積み重ねたポイントに応じた寄付金を、関西ゴルフ連盟に贈呈した。西村は「私も中学、高校と関西ゴルフ連盟の強化選手としてステップアップの土台になりました。ジュニア育成に充てて