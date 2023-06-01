◇明治安田J1百年構想リーグ第4節横浜M3ー2東京V（2026年2月28日日産ス）明治安田J1百年構想リーグは5試合が行われ、東は横浜F・マリノスが東京Vとの伝統の一戦を3―2で制し、待望の今季初白星を挙げた。初先発のFWオナイウ情滋（じょうじ、25）が全3得点に絡む活躍。起用が定まらない左ウイングの定位置奪取に猛アピールした。鹿島は浦和に3―2と大逆転勝ちし、首位に浮上。西は長崎がC大阪に1―0で勝利して2勝目。G