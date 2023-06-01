ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏、竹原慎二氏、畑山隆則氏によるＹｏｕＴｕｂｅ「ぶっちゃけチャンネル」が世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）の?注目カード?について意見を交わした。実力者同士の対決実現に期待が高まる中、渡嘉敷氏は「私は拓真チャンピオンが６―４（で優位）かな」と予測。一方で「（井岡は）拓真選手に勝てば、お兄ちゃんのスーパーチャンピオン、井