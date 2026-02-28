そろそろ春服を新調したくなる季節、まずチェックしたいのは国内外のおしゃれなブランドが一堂に会する広島発の人気セレクトショップ【PARIGOT（パリゴ）】。人気ブランドとの別注アイテムやオリジナルラインまで、注目の春の新作アイテムをご紹介します。 春アウターのおすすめは……【VACHEMENT（ヴァシュモン）】のスタンドカラージャケット PARIGOT別注 RECYCLED SHELL TAFFETA STAND COLLAR JACKET\71,50