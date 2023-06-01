◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日３−７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇への吉兆となる１６０メートル弾を含む圧巻のフリー打撃でまたも度肝を抜いた。「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）前の練習では、異例の２日連続の“公開フリー打撃”が実現し、２５スイング中