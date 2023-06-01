阪神・才木浩人投手（２７）が、開幕２カード目の初戦となる３月３１日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）に先発する見通しであることが２８日、分かった。開幕投手の村上とともに、カード頭に投入されるのは２５年と同じ。球団史上初のセ・リーグ連覇へ、２本柱が引っ張る。才木は３月２日に行われるＷＢＣ韓国代表との強化試合（京セラＤ）に先発予定。この日は甲子園での全体練習に参加し、ブルペンで調整を重ねた。沖縄・宜野座キャ