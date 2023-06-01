オリックス・寺西成騎投手（２３）が、３月２日に行われるＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラＤ）に先発することが２８日、確実になった。開幕ローテーション入りを目指す２年目右腕にとって夢のような舞台。同試合から出場が可能となる大谷（ドジャース）にも、超全力で挑むつもりだ。「打たれても打たれなくても、思い出になる。もし大谷さんが１番打者なら、初球は真っすぐで。真剣勝負で、頑張っていきたいと思います」。