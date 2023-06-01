オリックスは２８日、アンドレス・マチャド投手（３２）が１日に離日し、代表チームに合流することを発表した。負傷時の保険適用の問題などがクリアされ、準々決勝で敗退した前回大会の２３年に続く出場が決定。ともに１次ラウンドを勝ち上がれば、準々決勝で日本代表と対戦する可能性があり、「日本を倒さないと優勝できない、というところはもちろんだと思う。一番の理想は、日本とベネズエラで決勝を戦いたい」と語気を強めた