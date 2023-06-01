オリックス・宇田川優希投手（２７）が２８日、完全体での復活を約束した。２５年３月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今年２月のキャンプは大阪・舞洲に残留。ブルペンで６０球の球数をクリアし、３月中旬のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）が見えてきた。２３年にはＷＢＣ日本代表として世界一を経験した右腕。明るい未来をイメージした。「帰ってきて良かった、と思ってもらえるように。１軍