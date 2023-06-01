阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が２８日、甲子園球場で行われた１軍全体練習に参加し、本拠地の黒土のグラウンドへの対応に自信を示した。遊撃のポジションで精力的にノックを受け「すごく気に入っている。少し柔らかさはあるけど、いろんな話を聞くとシーズンに近づくにつれて硬くなってくるということだった。基本的には自分が想像していたような形で（ボールが）弾んでくるので、問題