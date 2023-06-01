阪神・藤川球児監督（４５）が２８日、ドラフト２位・谷端（日大）に異例の打撃指導を行った。フリー打撃中。右翼から練習を見守っていた指揮官は打撃ケージに向かって歩みを進め、和田ヘッドコーチと言葉を交わした後に身ぶり手ぶりで助言。「大学時代の映像を自分を含めて見て、ここから形を戻していく。今日の練習で戻り始めたので、引き出しは見えたと思うんですけどね」と話した。谷端は新人選手で唯一、沖縄・宜野座キャ