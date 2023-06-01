ロイヤルズが前メッツのスターリング・マルテ外野手（３７）と合意したと米大リーグ公式サイトのファインサイド記者が２月２８日（日本時間３月１日）伝えた。身体検査がクリアとなれば正式発表される模様だ。メッツとの総額７８００万ドルで４年契約が終わったマルテはフリーエージェント（ＦＡ）になっていた。２０１０年代パイレーツで活躍していたマルテだったが、メッツでは毎年のように怪我に悩まされ、４年間でわずか３