１９７０年にナ・リーグ最多の３５セーブを挙げたウェイン・グレンジャー氏が２５日（日本時間３月２６日）、８１歳で死去した。米野球殿堂が発表した。１９６８年カージナルスでリリーフ投手としてデビューした右腕のグレンジャー氏は３４試合に登板し４勝４セーブ、防御率２・２５をマークしてリーグ優勝に貢献。同年の日米野球でも来日し、チーム最多の６試合に登板し最多の４勝を挙げ、日本人選手を苦しめた。翌年、レッ