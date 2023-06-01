◇明治安田J1百年構想リーグ第4節鹿島3ー2浦和（2026年2月28日埼玉）王者の強さが際立つ逆転劇だった。前半19分で0―2とされても、鹿島は動じない。直後に組んだ円陣で声が飛び交った。「自分たちが慌てる必要はない」「1点取れたらいける」。5万人超の観衆で埋まった敵地の雰囲気にのまれることなく、我慢強くパスをつないだ。反転攻勢に転じたのは前半45分。FWレオ・セアラがPKを決めて息を吹き返すと、後半10分にFW鈴