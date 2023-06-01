◇明治安田J1百年構想リーグ第4節浦和2ー3鹿島（2026年2月28日埼玉）浦和は百年構想リーグ最多5万2841人の観衆を集めたホーム開幕戦で逆転負けした。前半14分に大卒新人FW肥田野の今季2点目で先制し、前半19分には左CKからMF渡辺が加点。序盤で2点リードを奪ったが、PKとCKで失点を重ねた。鹿島との公式戦は21年4月の対戦を最後に5年近く未勝利。スコルジャ監督は「セットプレーを警戒して対策したが、2つ目のCKの失点は