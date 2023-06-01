大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）が28日、堺市西区の荒汐部屋で出稽古を行い、同じく出稽古の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）と5番取ったところで自ら稽古を切り上げた。格下が横綱の指名を断るのは異例。低姿勢な取り口、人柄とは対照的な“オレ流調整”を貫き、記録ずくめの綱獲りを引き寄せる。安青錦が出稽古先で、異例の行動に打って出た。