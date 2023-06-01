◇明治安田J1百年構想リーグ第4節柏2ー0FC東京（2026年2月28日味スタ）2月23日に他界した祖父へささげる追加点だった。1―0で迎えた後半37分、途中出場の柏MF瀬川が自身のシュートのこぼれ球を拾って冷静に左足で流し込んだ。ネットが揺れるのを見届け、瀬川は目頭を熱くして両手を合わせた。「今週、じいちゃんが亡くなって葬式で絶対に決めると約束していた。もう涙が止まらなかった」。試合2日前の葬式で誓ったダメ押