日本サッカー界に、またしても心配な一報がもたらされた。ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大が、２月28日に開催されたブンデスリーガ第24節のウニオン・ベルリン戦でメンバー外となったのだ。クラブは「軽度の肉離れで、急遽欠場となる」と発表している。重傷ではないとのリリースだが、状態次第では、昨年６月以来の復帰が期待されていた日本代表の３月シリーズ招集に影響が出る可能性もある。現在、その森保ジャ