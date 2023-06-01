伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士（22）に暴力を振るった問題に関し、日本相撲協会は6日の理事会で対応を協議する可能性が高まった。当事者への事情聴取は2月24日から始まっているが、処分案などをまとめたコンプライアンス委員会の答申は継続中。過去の前例を見ても、処分決定は春場所以降になる見通しだ。処分がないままで場所を迎えれば、部屋の力士らにも多大な影響が及ぶことが予想される。6日の