◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節福島0ー0磐田（2026年2月28日ヤマハ）J3福島は2月26日に59歳になったカズが、3試合ぶりにベンチ入り。自身が持つJリーグ公式戦最年長出場記録と最年長ゴールの更新が期待されたが、出場機会はなかった。チームは0―0で突入したPK戦で敗れたが、今季初の勝ち点1を獲得。カズは「PK戦でウチの選手がブーイングされていたのが、うらやましかった」と地元静岡で出番がなかったことを残念