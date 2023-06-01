長野県白馬村でスノーモービルが横転し、オーストラリアから来ていた8歳の女の子が死亡しました。きのう午前11時ごろ、白馬村で「スノーモービルが横転して女の子が頭を打撲し、出血している」と関係者から消防に通報がありました。警察によりますと、女の子はオーストラリア国籍の8歳の小学生で、搬送先の病院で死亡が確認されました。女の子は家族旅行で日本に来ていて、スノーモービルの体験ツアーに参加していました。当時、母