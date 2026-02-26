[2.28 プレミアリーグ第28節 リーズ - マンチェスター・C]マンチェスター・シティは28日、プレミアリーグ第28節のリーズ戦を1-0で制して首位・アーセナルとの勝ち点2差を維持した。リーズのMF田中碧はベンチ入りもリーグ戦5試合連続で出番なしに終わり、2月はFAカップ1試合のみの出場にとどまった。マンチェスター・CはFWアーリング・ハーランドが軽傷で欠場。前半はリーズのチャンスシーンが目立った。開始4分、DFジェイデン