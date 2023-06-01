リンクをコピーする

【プレミアリーグ第28節】(Elland Road)リーズ 0-1(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[マ]アントワーヌ・セメニョ(45分+2)<退場>[リ]ダニエル・ファルケ(90分+7)<警告>[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(85分)、ラヤン・アイト・ヌーリ(90分+2)、サビーニョ(90分+2)観衆:36,838人└田中碧は2月のプレミアリーグ出場ゼロ…ハーランド不在のマンチェスター・Cが4連勝で首位追走