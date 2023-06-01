【ベルギー・リーグ第27節】(Bosuilstadion)アントワープ 1-0(前半0-0)シントトロイデン<得点者>[ア]A. Valencia(51分)<警告>[ア]フィンセント・ヤンセン(26分)、ゼノ ファン デン ボッシュ(45分)[シ]アルブノール・ムヤ(3分)