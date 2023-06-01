ラ・リーガ 25/26の第26節 マジョルカとレアル・ソシエダードの試合が、3月1日02:30にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはジャン・ビルジリ（MF）、ベダト・ムリキ（FW）、マテオ・ジョゼフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはカルロス・ソレル（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、アルセン・ザハリャン（MF）らが先発に名を連ねた。 36分