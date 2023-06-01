新潟アルビレックスBBは28日、東京都八王子市内のエスフォルタアリーナ八王子で八王子に78―70で勝利した。鵜沢潤監督は6本の3点シュートを含む両軍最多の26得点で勝利に貢献したSFモリソンについて「勝負どころで3点シュートを決めてくれて助けられた」と絶賛した。この日は大黒柱のPFフェルプスがコンディション不良で欠場。外国籍選手3人での戦いを強いられた。「インサイドを強調したバスケを展開して、ステップアップしよ