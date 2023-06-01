J2新潟は1日に敵地で今治と対戦する。28日は宮崎市で最終調整し、2次キャンプを打ち上げた。開幕から続くアウェーでの4試合の最終戦で今季初の連勝が懸かった試合。MF島村拓弥（26）は、古巣を相手に最終ラインを突破してゴールに絡む。1月9日から始まった宮崎県での約2カ月間に及ぶキャンプを打ち上げた。ホームの新潟に戻る前にやることはただ一つ。今治から勝ち点3を奪い、連勝を飾る。島村は「勝ち切ることが大事」と結果