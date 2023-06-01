ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は2月28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。「超イイ値」担当の栗林幸太郎記者は予選トップ通過ながら絶好枠を逃した遠藤エミ（38＝滋賀）のリベンジVに期待した。なお、この日は強い追い風のため終日、安定板が装着された。快速女王に名乗り出る。序盤からシリーズをけん引する遠藤は準優勝