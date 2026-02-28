これは筆者自身の体験です。寒い冬の日、息子と一緒に雪だるまを作ったことがきっかけで、思いがけない交流が生まれました。普段あまり関わりのなかったお隣さんとの出来事を通じて、ふとした瞬間に温かい絆が築かれていくことを実感した出来事です。 子供と楽しく雪だるま作り ある冬の日、4歳の息子と一緒に雪だるまを作り、ポストと門に家族の雪だるまを並べました。寒さを忘れて楽しく作った雪だるまに満足した後、家に入