同じボブヘアを長く続けているなら、今っぽくアップデートを図ってみては？ 軽やかな動きのあるボブ人気が続いていましたが、今季は重めの質感も注目を集めている様子。大人が悩みがちなポイントをカバーできそうなスタイルも含めて紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 春めくふんわりシルエット 軽くレイヤーを入れて表面や毛先を動かすアレンジ。軽さによって髪が持ち上がりやすくなり、丸みを演出で