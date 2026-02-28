気温が揺らぎがちな春は、あらゆるコーデに合わせやすい羽織物があると便利。そこで注目したいのが、デニムのジャケットやシャツです。今回紹介する【しまむら】のアイテムは、さりげないダメージ加工やゆったりシルエットが今っぽく、羽織るだけでこなれた印象を目指せます。大人に似合う絶妙なデザインが揃っていて、デイリーコーデをさりげなくアップデートしてくれる予感。 ちょいダメー