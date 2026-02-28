ちょっぴり特別感のあるコンビニスイーツを食べたい時は、【セブン-イレブン】をチェックしてみて。有名なお菓子メーカーとのコラボレーションで誕生した、「新作コラボスイーツ」が激アツとのウワサをキャッチ。今回は、2026年2月3日より販売がスタートした、セブン-イレブンのチョコ系スイーツをご紹介します。無くなり次第終了のため、気になる人は早めにチェックしてみてください。