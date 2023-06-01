2024年パリ五輪の陸上男子1万メートル代表2024年パリ五輪の陸上男子1万メートル代表、葛西潤（旭化成）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。純愛の末のゴールインに祝福が殺到している。葛西は薬指に指輪をはめた左手の写真や、高校時代の2人とみられる写真などを投稿。「想いを寄せ続けて8年目あの頃、隣の席だった彼女と家族になれました。これまでもこれからもよろしくね」とつづった。