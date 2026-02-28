「オンオフ使えるバッグが欲しい」「出費は抑えたいけれど高機能なら嬉しい」そんな願いを叶えてくれそうなデイバッグが【ワークマン】に登場。お財布に優しい価格ながら、軽量や防水など優秀な機能性を備えています。シンプルであらゆるコーデに合わせやすく、手放せなくなるかも。 荷物が多い人に！ 軽量デイバッグ 【ワークマン】「撥水ライトデイバッグ」\3,500（税込） 約485gと軽量のデイバッグ