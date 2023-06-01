仙台駅前に、美容外科手術を専門に据えた「RE CLINIQUE SENDAI（レクリニーク仙台）」が開院しました。院長は手術症例経験15,000件超の田中龍二医師で、紹介・口コミが約9割という実績も注目を集めています。価格だけで選びにくい美容医療だからこそ、技術と説明体制を同時に確認できる新しい選択肢としてチェックしたい開院情報です。 レクリニーク仙台「仙台駅前オーダーメイド美容外科クリニック」