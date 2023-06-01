茨城県牛久市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 牛久」が2026年3月22日に開業します。工場や物流拠点が集まるエリアに近く、出張の滞在先として使いやすい立地です。平時は宿泊施設として、有事にはレスキューホテルとして活用されるフェーズフリー型ホテルとして注目されています！ HOTEL R9 The Yard「牛久」 開業日：2026年3月22日（日）予約受付開始：2026年3月13日（金）15:00所在地：茨城